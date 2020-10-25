蔚山又臨尾香？全北靠奇兵殺上榜首

周日（25日）下午韓職爭標組榜首大戰，衞冕嘅全北汽車成功扭轉賽前爭霸劣勢，靠「奇兵」莫度巴路一箭定江山，作客以1:0擊敗蔚山現代，力壓對手升上榜首，只要喺最後一輪唔輸，便完成聯賽4連冠霸業。

原本蔚山喺季中帶出，點知之前7輪只得2勝，賽前畀全北汽車追到同分，今仗可謂冠軍前哨戰。由於韓職同分係先計較多總入球，而非得失球差，而全北嘅入波少對方8球而屈居次席，今仗一開波即反客為主，去到35分鐘更博得12碼，可惜箭頭古斯達禾軒歷基射中間唔高又冇力，被蔚山嘅「白面門神」趙賢祐用腳擋出，錯失良機。

不過，全北於易邊後換入莫度巴路即有運行，64分鐘蔚山後衞金基熙大意頭槌跣後，莫度巴路趁機入楔，快出迎嘅趙賢祐一步篤個波入網，打破僵局。其後蔚山換入李根鎬加強攻力，呢位老將入場冇耐即妙傳祖利亞尼加奧快射，可惜過唔到全北門將宋範根，最終蔚山輸0:1。依家全北領先蔚山3分，只要喺嚟緊最後一輪對FC大邱唔輸，就可以連續4季聯賽封王，形勢大好，蔚山上季同全北鬥到最後一輪係同分，卻因入波較少而飲恨，今季又好大機會臨尾香，黑仔到暈。