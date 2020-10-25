菁英盃　安永佳戴帽　傑志「3蛋」贈標準流浪

「傑志舊生隊」周日（25日）在元朗大球場重聚，衞冕冠軍傑志「菁英盃」A組首場分組賽，面對有林嘉緯和盧均宜倒戈的標準流浪。結果「藍鳥」憑安永佳連中三元，以3球淨勝流浪，今季首仗敲響勝鼓。

傑志今場正選陣容頗具驚喜，派出大量年青球員，中前場除基爾頓外，全部球員歲數少於24歲，包括巴拉克、史雲斯頓、彭林林等。而標準流浪一方則如所料，林嘉緯和盧均宜悉數正選面對舊會，U22球員為黃晉軒、周家樂和盧兆崎。開賽4分鐘，巴拉克禁區頂即博到基藍馬犯規，安永佳乘這個罰球攻勢，接應傳中伏兵門前射成1比0，為傑志6分鐘先拔頭籌。8分鐘，落後的流浪製造第一個具威脅攻勢，但劉智樂的突破被守衞趕到解圍。15分鐘，林嘉緯罰球試試郭劍橋身手，被「阿橋」橫身撲走，未能將機會轉化為入球。5分鐘後，盧均宜後上接應罰球施頂亦告斜出。30分鐘，流浪守衞回傳乏力，門將盧兆崎不慎撲跌安永佳被罰12碼，此子親自操刀中鵠，為「藍鳥」31分鐘領先至2比0。傑志以2球優勢完成上半場。

下半場傑志繼續施壓，巴拉克51分鐘禁區外推順抽射，被盧兆崎飛撲出界。54分鐘，林嘉緯與林學曦配合後施射，不過射門偏離目標。流浪為求追近比數，換入鄧子均加強火力，惟戰至58分鐘便再失一球。後備入替的賓紀文出波，安永佳前柱撞成3比0，兼完成「帽子戲法」。「藍鳥」其後再調入趙聡悟、顏卓彬、于楊等年青球員，使流浪一度重奪場上優勢。87分鐘，林嘉緯再次以罰球挑戰郭劍橋，不過仍是無功而還。最終傑志鎖定3比0勝局，全取3分，兼奪得今季首場勝仗。

標準流浪教練團之一賴嘉輝賽後表示，傑志的狀態和實力一定在己方之上，即使最後見負，他仍樂見球員敢於用波，失3球歸因於球員體力下降和集中力降低。雖然基藍馬今場錄得一記失誤，導致球隊失第二球，但「賴Sir」稱不能將一個失誤便評他表現差，實際上此子今場是帶傷上陣，他希望透過「菁英盃」數場比賽提升全隊球員狀態，準備未來的聯賽。