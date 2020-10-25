菁英盃　「宜嘉」倒戈　讚傑志小將成材

周日（25日）「菁英盃」A組賽事，傑志以3比0淨勝標準流浪，場上值得注意的除比數以外，還有兩位昔日「藍鳥」隊長盧均宜和林嘉緯，披起母會流浪球衣倒戈相向。

雖然今場以0比3不敵舊東家，但林嘉緯稱今場有老友盧均宜在後防提場，對流浪始終有穩定作用，今場二人首次重披母會球衣並肩作戰，他坦言重拾熟悉的感覺。盧均宜則認為自己與「嘉緯」當然擁有豐富經驗，但帶領一班新隊友始終需要時間磨合，即使首仗輸波，但他樂見球員有信心運用皮球，希望藉未來數仗盡快提升狀態。

被問到「宜嘉」二人對倒戈傑志的感受，「嘉緯」坦言感覺特別，尤其是今仗大部分對手正是當年他和「均宜」帶領過的小將，如今眼見他們成才自己也感高興。前「藍鳥」隊長盧均宜亦稱：「依家見番佢哋出到嚟有板有眼，咁都係時候出嚟踢，因為都浸咗好耐，我覺得佢哋係有能力，喺港超上亮相同發揮突出一面。」

受訪後，傑志總監兼總教練朱志光亦走近他們身邊擊拳問好，懷緬一下當年彼此一同作戰的時光。由麾下愛將的身分轉換為如今的場上對手，「朱Sir」表示感十分親切。不過他笑說，對「宜嘉」二人的熟悉成為了今場傑志取勝的關鍵：「今日都畀咗好多指示班球員，例如提佢哋『嘉緯』好鍾意喺邊啲位置攞波，要減少佢踢長波。同佢哋合作咗咁多年，知道佢哋嘅特性都幫到我班年青球員。」