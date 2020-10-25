東尼遇「軍事化」悍匪搶劫　疑被針對性襲擊

前意大利國腳盧卡東尼上星期經歷恐怖時刻，一群持械悍匪衝咗入去佢位於蒙塔萊地區嘅別墅行劫，搶走現金同財物，雖然佢一家人都冇受傷，但就嚇到標尿咁滯。奇怪嘅係，東尼間豪宅原來係老笠旺地，2008年都畀人搶過一次，當時連國家隊波衫、金靴獎座以至冠軍獎牌都清晒倉，估唔到佢咁都唔肯搬走。

事發喺意大利時間上星期四晚7點幾，東尼座落喺摩德納以南約8公里，一個唔到4000人嘅小鎮卡斯泰爾諾沃·朗根間大宅，畀3名蒙面持槍歹徒闖入，搶走金錢同貴重物品，損失金額並冇公開。據講，呢幫悍匪行動非常軍事化，仲有一個車手揸住架黑色奧迪喺門外接應，行動中亦只係制服東尼本人，冇搞佢老婆仔女，似乎早有預謀，極具針對性。其實2008年嗰次，警方已經認為搶匪明顯掌握晒東尼嘅家庭生活規律，佢咁都唔搬，難怪會有第二次。

警方目前正展開調查，調查人員初步認為，呢幫槍匪可能係過去6個月，炸毀摩德納地區所有ATM提款機嘅同一批歹徒。照咁講，東尼今次只係損失財物，都算執番身彩咯。東尼事後喺社交網承認遇劫：「我全家人都冇穿冇爛，雖然嚇餐死有心理創傷，好彩佢哋並冇傷害我哋。」佢又話唔見咗一啲好有紀念價值嘅物件，固然覺得遺憾，但就呼籲外界尊重佢一家人嘅隱私。