艾格斯助攻起孖　修咸頓破愛華頓不敗身

英超周日好戲，修咸頓主場憑丹尼艾格斯交出2個靚助攻，主場以2:0擊敗排榜首嘅愛華頓，並打破「拖肥」今季不敗身。愛華頓輸波後續居榜首，但已被同市宿敵利物浦追至同分，領先優勢消失。

開賽早段修咸頓藉主場之利展開攻勢，12分鐘列特文一次快射，可惜貼柱出界，未能佔得甜頭，之後輪到愛華頓攻勢。

15分鐘，占士洛迪古斯主射罰球，有力度但欠角度，被阿歷士麥卡菲沒收，3分鐘後，基菲爾施古臣禁區頂施冷箭，阿歷士麥卡菲已投降，但皮球中楣彈出。

愛華頓攻完一輪冇料到，修咸頓又搶番主動，先有奧里奧爾羅美奧勁射，但過唔到比克福特，戰至27分鐘，丹尼艾格斯交個靚直線，禾特普斯右路靚入楔輕鬆攻破愛華頓大門，協助修咸頓領先1:0。

主隊得勢不饒人，35分鐘丹尼艾格斯左路落底線傳中，查阿當斯遠柱空晒輕易射成2:0。4分鐘後愛華頓再被史超活岩士唐攻破大門，不過越位在先判詐胡，愛華頓逃過一劫，修咸頓領先2:0完半場。

下半場形勢不變，安察洛堤見唔對路急變陣，換入戴爾夫及安東尼哥頓加強中場壓迫，但效果並不顯著，71分鐘愛華頓再遭打擊，盧卡斯迪治尼在中場追波，踩中對方守將獲加彼德斯足踝，並在地上拖行，盧卡斯迪治尼被球證直接紅牌趕出場，餘下時間10人應戰。

尾段兩隊都放慢節奏，修咸頓唔再攻，愛華頓亦無意收復失地，最終修咸頓贏2:0完場。