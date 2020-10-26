港超聯　冠忠南區新援現身　踢過葡超羅甲

冠忠南區上仗「菁英盃」險勝晉峰3比2，取得球季首勝，近日再迎來好消息，葡萄牙新援柏度已經完成14日隔離，今午（26日）於香港仔運動場正式參與球隊訓練，而他新球季將會穿上10號球衣，預料周日會在對東方龍獅的「菁英盃」分組賽上陣。

柏度年僅26歲，輾轉踢過葡萄牙、羅馬尼亞以及拉脫維亞聯賽，操練期間亦有球迷到場支持。今次隻身來港他坦言毫無壓力，因自己受到教練列文、球隊上下以及家人的大力支持。他承認對香港足球認識不深，但發現南區陣中有很多具質素球員，今次對自己是很好的挑戰，相信球隊新球季有力爭取佳績。

至於被問到今季目標，這名葡萄牙球員表示個人榮譽屬次要，最重要是球隊能夠有好成績，不過他亦笑指：「希望自己可以好似同鄉般奴費南迪斯、C朗拿度咁喺進攻幫到球隊，目標入到5球同交到大量助攻。」

柏度是冠忠南區今季少數引援，主教練列文當然對他相當滿意：「柏度無論技術同態度上都好好，可以勝任中場多個位置，加上佢喺左腳球員，可以令球隊進攻更加平衡，為球隊帶來更多入球。」惟列文表示柏度剛完成隔離，狀態仍未十足，加上目前香港天氣非常炎熱，球隊會謹慎運用他，避免受傷。

球員資料

姓名：柏度Pedro Mendes

出生日期：1993年12月6日（26歲)

國籍：葡萄牙

身高：1.77米

位置：攻擊中場、翼鋒

球衣號碼：10

曾效力球會：塞圖巴爾(葡）、奧利安圖(葡）、雅西理工(羅)、雲特史比斯(拉)、加斯梅登(羅)、克盧日大學(羅）