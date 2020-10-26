熱刺三星誓要鬥入波　般尼大鑊鳥

周二凌晨英超好戲，狀態大勇嘅熱刺作客般尼。威爾斯國腳加里夫巴利回歸後已經正式為熱刺上陣，領隊摩連奴有「幸福煩惱」，皆因陣中兩大球星哈利卡尼同孫興民腳風甚順，幾位射手輪流上陣狂爆般尼，今場勢以獅子撲兔之態搶3分，推介客勝。（Now 621周二凌晨4時直播）

熱刺遇上9月底到10月中旬嘅「地獄賽程」，上周中終於去到尾站，喺歐霸盃出擊作客寧斯。加里夫巴利回歸後首度正選披甲，加上另一位首演球員卡路士雲尼斯奧斯就成為「及時雨」，「大聖爺」擔正喺前線表現活躍，雲尼斯奧斯更交足貨，呢場作出2次助攻，包括二傳畀後備上陣嘅孫興民埋齋，最終大勝3比0，連同呢場在內，熱刺喺「地獄賽程」中嘅4場作客全勝，令人喜出望外。埋單計數，雖然熱刺暫時喺英超位列中游，但南韓球星孫興民已經為球隊射入9球，加上隊長哈利卡尼5場聯賽亦已取得5個士哥，如今有埋「大聖爺」，前景一片光明。

值得一提嘅係，熱刺今季火力全開，特別係2場作客賽事，分別大炒修咸頓5比2及曼聯6比1，連開2次總入球7+，似乎球員在客場環境踢得更放，更易取得入球。

經歷「大崩潰」唔會再輕敵

另邊廂，主隊般尼去季英超排第10名衝線，可惜今季球會莫財，夏季轉會窗並未有大規模增兵補強，此消彼長下，般尼聯賽開季4戰3負1和，情況慘不忍睹。加上熱刺之前對韋斯咸一戰慘遇「大崩潰」，喺早段領先3球下，因為末段鬆懈遭逼和3比3，痛定思痛，球隊更加打醒十二分精神，對弱旅唔會再輕敵，令般尼「偷雞」機會更微，呢場熱刺客W有買趁早！