雲迪碧克長坐冷板　雲巴士頓：佢去錯曼聯

曼聯每星期都製造話題，近日傳媒除咗聚焦哈利馬古尼對車路士嗰招「鎖喉扣」之外，最新焦點係荷蘭國腳雲迪碧克，該荷蘭中場加盟曼聯後未受重用，上仗大戰車路士更只能坐冷板，引來輿論批評，荷蘭名宿雲巴士頓更認為佢應該盡快轉會。

23歲嘅雲迪碧克係曼聯今夏最貴價收購，由阿積士來投嘅轉會費高達4000萬鎊，不過加盟以來只曾於2場英聯盃獲正選機會，其餘6場都做後備，上仗對車路士更只能坐在看台睇波。

蘇斯克查冷待雲迪碧克，引來唔少批評，不過多間傳媒都曾作分析，指出雲迪碧克並非蘇帥需要球員，佢加盟之前，曼聯已經有般奴費南迪斯、保羅普巴同尼曼查馬迪3名主力，其餘人腳仲有麥湯米尼、費特洛迪古斯及桑馬達，雲迪碧克冇位踢。

荷蘭名宿雲巴士頓接受荷蘭電視台訪問時表示，如果可能嘅話，雲迪碧克應該盡快轉會：「雲迪碧克唔應該去曼聯，佢應該每個星期都比賽，依家咁對佢係一種傷害，1季只踢6、7場比賽，好難再進步，作為頂級球員，佢應該等待更佳待遇，轉投另一支球隊。」