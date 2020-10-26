轉投傑志目標再提升　加維蘭豪言盡攬錦標

前西班牙小國腳加維蘭（Manu），上季挾着2008年U17歐國盃冠軍之名來到愉園，在「快活谷」被寄予厚望，結果他亦不負所托，聯賽停擺前踢16場入10球，出色表現吸引傑志的垂青。今季轉投新東家，隨之而來是目標提升及回應外界更高的期望，然而Manu即立下豪言壯語︰「我要幫傑志贏晒所有比賽、贏晒所有錦標！」

圖/文︰黃雋謙

加入「藍鳥」後，Manu火速成為主力，於港超聯復賽4場中射入3粒，協助新東家捧走聯賽錦標，演出備受好評。他認為這座獎盃意義重大：「幫傑志聯賽封王係對我嘅一種認可，令我更快適應到傑志嘅打法。呢度有好多好高質素嘅球員，同佢哋做隊友會令我入到更多波。」

上季在「快活谷」，加維蘭在前線獨挑大樑，憑一己之力支撐起球隊的進攻。然而加入高手如雲的傑志後，Manu有時需要按教練要求擔任輔鋒，變相減少入球機會。不過，他卻不介意轉任配角：「我喺意大利同奧地利踢波嗰時都打過翼鋒，之後返番西班牙甚至擔任過第二前鋒。當然我嘅最佳位置係中鋒，但我非常樂意變更自己嘅位置，為隊友送上助攻。」

盼來年挑戰亞冠盃

加維蘭一年前受訪時曾說過，來香港踢球的首要目標先是提升表現，長遠來說則希望吸引到亞洲更高水平的聯賽青睞。如今重提目標，Manu明言目前只想到為新東家爭取佳績：「我眼前嘅目標係幫傑志贏晒所有比賽、贏晒所有錦標，未來嘅事冇人估到，足球世界咩都有可能發生。」他強調，假如傑志來年真的如願獲得「亞冠盃」參賽資格，這將會是一個非常具挑戰性的體驗。

來港一年，加維蘭也逐漸適應香港的文化和生活，他透露自去年愉園隊友屠俊翹帶他「打邊爐」過後，他在港不再偏愛吃日本菜和泰國菜。不過他有時還會對日式拉麵念念不忘：「我間中仲會同盧斯安奴出旺角『搵食』，尤其係拉麵！」

作為典型西班牙人，加維蘭當然喜愛「同陽光玩遊戲」。在香港這座擁有壯麗山海景色，又有現代化一面的城市，Manu對此讚嘆不已︰「我好鍾意行山！呢樣嘢對我嚟講好新奇嘅事，以前我喺西班牙從來唔會行山，但嚟咗香港之後，我從來冇想像過會喺山上見到猴子、野豬、野牛等等嘅動物！對我同太太Alba嚟講都係好奇妙嘅經歷。」

疫境中他鄉遇故「親」

因為新冠肺炎疫情，加維蘭原本打算邀請家人年初訪港，以及暑假回國探親的計劃，均一一擱置，令這位29歲鋒將已有近年半時間，闊別身處家鄉的父母，Manu坦言偶爾會感到孤單。不過一件意想不到的事情，竟發生在他的身上，事關一位自稱為Manu遠房親戚的陌生人，有一天竟突然聯絡上他……「有日突然有個人Send咗個訊息嚟話佢識我，佢仲話佢個名叫Nacho Gavilán，同我個姓一樣！之後我問番爸爸，佢先記起原來我有個遠房堂阿哥住喺香港，仲要已經住咗5年咁耐！」自從他鄉遇故「親」之後，加維蘭經常和老婆Alba乘船到訪南丫島探望堂哥，閒時聚一聚，讓他一解思鄉之愁。

加維蘭Profile

全名：Manuel Gavilán Morales

出生日期：1991年7月12日（29歲）

位置：前鋒、翼鋒

球衣號碼：11

現效力球隊：傑志

曾效力球隊：貝迪斯B隊、拉高斯迪拿（西乙B）、博洛尼亞（意甲）、SV列特（奧甲）、愉園（只列部分）