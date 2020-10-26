哥帥仲未續約　曼城搵定2新帥接手

曼城本輪英超賽和韋斯咸，開季5仗僅得8分，亦係哥迪奧拿生涯最差開局，哥帥至今仍未與曼城傾續約，等到明年夏天約滿先決定去向，到時都唔知球圈變成點，因此曼城開始未雨綢繆，英國傳媒報道，有2位候選人將會接手曼城帥印，一個係無業嘅普捷天奴，另一個係RB萊比錫嘅「小寸王」拿高斯文。

英國《每日郵報》報道，哥迪奧拿與曼城合約到2021年夏天完結，不過哥帥仲未續約，佢早前仲話，佢同球會嘅合約，唔會影響到球員，不過佢究竟係咪繼續執教曼城，都要向球會有個答覆。

在此決定是否續約嘅敏感時期，曼城今季開局卻遇上阻滯，聯賽首5輪僅得2勝2和1負得8分，當中包括主場2:5大敗於李斯特城腳下，係哥帥主帥生涯最差開局，依家傾續約唔係太適合。

報道列出曼城2大主帥候選人，最熱門就係前熱刺主帥普捷天奴，佢去年離開熱刺後一直待業，熟悉英超亦曾有好成績，係理想接手人選；另一位就係德甲RB萊比錫少帥拿高斯文，外號「小寸王」，只有33歲，上季領軍角逐歐聯不斷製造驚喜。