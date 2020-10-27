孫興民絕殺！熱刺驚現作客全勝「神迹」

周二(27日)凌晨英超，熱刺憑孫興民喺比賽後段，近門頂入全場唯一入球，作客以1比0擊敗般尼。熱刺今季各項賽事5場作客，獲得全勝，認真犀利。

熱刺上輪英超領先3球之下，被韋斯咸逼和，領隊摩連奴吸取教訓後，今場明顯特別小心，又變番「泊大巴」，上半場冇射門中目標。反觀，般尼有多次攻門，包括前鋒艾殊利班尼斯勁射入網，但球證判越位，入球無效。

換邊後，熱刺更加幾乎先失守，般尼中堅達高斯基迎頂角球，眼見皮球即將入網，哈利卡尼及時用頭槌護空門。

熱刺大難不死，果然有後福，踢到76分鐘，第1次攻門中目標就入波，當時拉美拿開出角球，哈利卡尼頭槌二傳，孫興民近門頂入，協助熱刺全取3分。

孫興民入波之後，更加以8個入球，力壓愛華頓前鋒卡維特利雲，獨佔今季英超射手榜第1位，絕對係亞洲之光。熱刺亦升上英超第5位，僅落後榜首愛華頓2分。

值得一提，熱刺今季英超3場作客都贏晒，加上歐霸盃作客2戰2勝，呢支倫敦勁旅反傳統，作客表現仲好過主場。