入貨趁早　孫興民贏英超神射手有5.5倍

熱刺前鋒孫興民喺周二(27日)凌晨英超，一箭定江山，協助球隊以1比0擊敗般尼，呢位28歲南韓國腳亦以8個入球，力壓愛華頓前鋒卡維特利雲，獨佔英超射手榜第1位。睇番足智彩英超神射手賠率，孫興民仲有5.5倍，僅第4熱門，想入貨就要趁早。

孫興民今季英超上陣6場，已經有8球進帳，成為英超創立以來，首6場聯賽入波第2多嘅球員，僅次於1992/93年球季嘅米奇昆尼，當年佢首6場聯賽入10球。

不過，要留意「老孫」其中4球來自作客修咸頓，該場佢食出「大四喜」。由於另1位熱刺射手哈利卡尼近年不時受傷，令到孫興民喺爭取入球方面，佔據愈來愈重要嘅角色，今季入球數字更超越呢位英格蘭國腳，未來仲有大把機會數胡。

另外，摩連奴成為熱刺主帥後，亦改變作風，傾向主攻，呢支倫敦勁旅今季英超已經轟入16球，屬於各隊之冠。孫興民身為球隊進攻主力，自然受惠於「寸王」嘅進取戰術，預料佢嘅入球數字將會創出新高。

孫興民2015年加盟熱刺以來，單季英超最多入球係2016/17年球季，取得14球，以佢目前勇態，預料入球數字將會「破頂」。

今季英超射手榜

孫興民(熱刺) 8球/5.5倍

卡維特利雲(愛華頓) 7球/5倍

班福特(列斯聯) 6球/30倍

穆罕默德沙拿(利物浦) 6球/3.8倍

占美華迪(李斯特城) 6球/8倍

哈利卡尼(熱刺) 5球/4.9倍

韋費特沙夏(水晶宮) 5球/17倍(其他)

註：只列前7位，賠率為足智彩英超神射手。