魔鬼身軀　39歲伊巴謙莫域3場意甲入6球

周二(27日)凌晨意甲，AC米蘭主場被羅馬逼和3比3，聯賽開季4連勝走勢結束，但並未掩蓋瑞典神鋒伊巴謙莫域嘅光芒，呢位39歲射手今場又梅開二度，今季僅踢3場意甲，已經轟入6球，升上意甲射手榜一哥位置。

開波2分鐘，伊巴謙莫域就為A米打開紀錄，其後迪斯高頂入角球，為羅馬扳平1比1。下半場雙方繼續鬥攻，沙利麥卡斯接應左路傳中射入，為A米再次領先。

其後雙方各得1球12碼，分別由維列度、伊巴謙莫域射入。踢到84分鐘，甘貝拿為羅馬攻入第3球，逼和A米3比3。

雖然AC米蘭失分，但球隊仍然保持跨季22場不敗，伊巴謙莫域絕對係A米取得佳績嘅大功臣，根據Squawka Football統計，伊巴年初回巢AC米蘭後，喺意甲上陣21場，射入16球及5次助攻。

其中伊巴今季踢3場意甲都係梅開二度，特別係佢早前曾經確診新冠肺炎，但一復出踢「米蘭打吡」就射入2球，協助A米以2比1擊敗國際米蘭，伊巴謙莫域嘅身軀真係「非一般構造」。

不過，要留意AC米蘭門將基安盧基當拿隆馬賽前確診新冠肺炎，今場由達泰魯辛奴把關，失咗3球，基安盧基當拿隆馬隔離期間，A米防線有隱憂。