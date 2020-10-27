利物浦遇歐聯新丁 一於盡數啦

利物浦將於周三(28日)凌晨出戰歐聯分組賽主場對住丹麥嘅米迪蘭特，紅軍呢場對同組最弱嘅一隊，目標當然要袋走3分。

講到呢支歐聯新丁米迪蘭特，首戰已經吞咗阿特蘭大4蛋，講實力同歐洲列強仲差一大截，佢哋1999年創會，球會只有21年歷史。

佢哋上季打破哥本哈根同邦比等傳統球會嘅壟斷，捧走丹超冠軍，先攞到呢個歐聯外圍賽資格。

至於利物浦經過2比7大敗畀維拉後，沙迪奧文尼同堤亞高艾簡達拿，打敗新冠肺炎復出之後，令球隊總算站穩陣腳。

沙迪奧文尼嘅表現已漸入佳境，連同拍擋穆罕默德沙拿，同埋羅拔圖法明奴呢個鐵三角組合，已經令人聞風喪膽，睇嚟米迪蘭特嘅龍門，呢場波想得閒啲都幾難囉。

直播表

周三1:55am 歐聯 莫斯科火車頭 Vs 拜仁慕尼黑

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周三1:55am 歐聯 薩克達 Vs 國際米蘭

Now 644、有線661、601台

周三4:00am 歐聯 馬賽 Vs 曼城

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周三4:00am 歐聯 慕遜加柏 Vs 皇家馬德里

Now 645、有線662、602台

周三4:00am 歐聯 利物浦 Vs 米迪蘭特

Now 644、有線661、601台

周三4:00am 歐聯 阿特蘭大 Vs 阿積士

Now 646、有線603台