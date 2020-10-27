港九學界球賽縮減年齡組別　最快1月中開波

受到新冠肺炎疫情影響，香港學界體育聯會早前宣布取消9月到12月的學界賽事，並透露或會調整比賽制度及年齡組別。學體會今日（27日）公布調整，港九區9項球類項目由原本的A、B、C Grade共3個年齡組別，縮減為高級組及低級組，所有賽事不會早於明年1月16日舉行。

繼因第3波疫情取消9月及10月的學界賽事後，學體會月中以「校隊過去一段較長時間缺乏訓練」為由，再取消11月及12月賽事，但強調若疫情緩和，將考慮12月中下旬舉辦精英羽毛球及乒乓球單打比賽。當時學體會提到，比賽制度及年齡組別或在「有限的資源下」調整，相關安排今日揭盅。

港九區9項球類項目，包括羽毛球、籃球、足球、手球（男子）、投球、欖球、七人欖球、乒乓球及排球，由原本的A、B、C Grade共3個年齡組別，縮減為高級組及低級組。高級組為A Grade及2005年後出生的「大B」學生，低級組則為2006年後出生的「細B」及C Grade學生。兩組賽事分別按照上年度A、B Grade成績抽籤分組，若相關賽事上年度未能完成，則會參考2018-19年度的成績。

另外，上述9項球類項目本年度不設升降班制度，被譽為本地學界體壇奧斯卡的中銀香港紫荊盃，亦會連續兩年懸空。港九區所有賽事不會早於明年1月16日展開，劍擊及壁球個人比賽則會取消。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！