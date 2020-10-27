梅斯達菲拒絕續約　季尾離開阿仙奴

阿仙奴中堅梅斯達菲養傷多時之後，上場英超對李斯特城，終於復出。不過，呢位28歲德國國腳喺兵工廠嘅日子已經無多，英國《太陽報》爆料指梅斯達菲拒絕續約，計劃明夏約滿之後，以自由身離隊。

梅斯達菲近年因為表現差，被球迷嘲諷為「防線炸彈」，但自從阿迪達執教後，佢表現有明顯改善，可惜上季季尾又受傷，一度傳出佢打算今夏離隊。由於阿仙奴早前有多位後衞受傷，佢先至捱義氣留隊。

據悉，阿仙奴會方近期向梅斯達菲開出新合約，但佢已經拒絕，有傳意甲球隊拉素同拿玻里都想簽入呢位有份協助德國捧2014年世界盃冠軍嘅守將。不過，梅斯達菲嘅老婆家人現時居住喺瑞士，佢亦唔排除去瑞士聯賽搵食。

梅斯達菲可於明年1月開始同其他球會傾加盟問題，阿仙奴為免人財兩失，可能提早明年1月出售佢。阿仙奴現時3位中堅柏保路馬尼、大衞雷斯、洛賀丁都有傷在身，估計領隊阿迪達未來一段時間，將會重用梅斯達菲，或者仲有機會說服佢改變主意。