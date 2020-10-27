連勝紀錄唔畀佢停　拜仁強陣撼火車頭

歐聯A組賽事，莫斯科火車頭主場迎戰衞冕球隊拜仁慕尼黑。拜仁實力大超班，分組賽首輪大炒馬德里體育會，創下歐聯跨季12連勝紀錄，而且近5場歐聯有4次喺換邊前已取得領先優勢，一於強捧半場客勝。

（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周三凌晨1時55分直播）

近5場歐聯4次半場領先

拜仁上季歐聯以全勝姿態奪冠，其歐聯11連勝紀錄延續至今季，上周首輪賽事，佢哋主場出擊以4比0大炒馬德里體育會，當中京士利高文梅開二度、哥列斯卡及哥倫天杜利素各建一功，取得跨季12連勝，馬體會向以防守硬淨見稱，結果都抵擋唔住拜仁全方位進攻，火車頭無論實力及經驗都遠遠不及馬體會，想爆冷搶分機會甚微。

拜仁上季之所以能夠錄得11戰全勝，全因不論對手實力強弱都拚盡，不過今季歐聯延遲展開，各隊都要面對密集賽程，為保留體力必希望速戰速決，拜仁近5場歐聯賽事，除上屆決賽對巴黎聖日耳門踢得較為謹慎，其餘4場皆在上半場已經領先，今場一於捧半場客勝。