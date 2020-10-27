亞洲盃陷兩難　FIBA曾徵詢在港復賽可行性　

亞洲盃外圍賽擬於11月底改用「隔離泡泡」模式重啟，國際籃協（FIBA）周日（25日）公布巴林、卡塔爾及約旦3個賽區，唯獨香港隊所屬的C組復賽地點仍待落實。據悉FIBA曾徵詢香港能否舉辦賽事，但室內運動場的「口罩令」成為障礙之一，而且同組的新西蘭、澳洲及多支隊伍都對疫情和復賽安排存疑，甚至有球隊計劃罷賽抗議，亞盃外能否如期進行仍是未知數。

港隊原定今年2月作客關島，被當地政府以疫情為由拒諸門外，最終僅作客澳洲，以52：115落敗。賽事停擺逾半年，FIBA早前宣布剩餘的洲際盃外圍賽取消主客制，改用「隔離泡泡」模式重啟，續揭曉各組別所屬賽區——A組及D組為巴林麥納麥，B組及E組為卡塔爾多哈，F組則為約旦安曼，唯獨港隊所屬的C組未有定案。

籃總接受本報查詢時表示，由於香港、新西蘭、澳洲等地防疫措施相對嚴謹，故賽會對C組的復賽地點一直懸而未決。據悉FIBA曾徵詢香港能否舉辦賽事，但因進行室內隊際運動須佩戴口罩的規定，以及相關隔離措施和種種不確定因素而卻步。雖然未知港隊何去何從，但籃總強調已做好前往「泡泡」的準備，包括如有需要的情況下安排球員到認可機構進行病毒檢測，港隊亦維持每周4課的練習，隨時準備應戰。

事實上，亞盃外的復賽安排近日引起廣泛爭議。據台灣媒體報導，由於全球疫情持續蔓延，加上參賽隊伍需要自行承擔檢測及隔離費用，包括澳洲、新西蘭、馬來西亞、南韓等國紛紛表態抗議。台灣籃協周二（27日）開會商討後，全體委員及外籍教練Charlie Parker亦已達成共識，考慮到健康風險及組隊過程倉促，暫不會組隊參賽，並會向亞洲籃協提出押後賽事。