義肢過長！黑人刀鋒跑手被禁參戰東奧

國際體育仲裁法庭（CAS）駁回美國「刀鋒跑手」利帕(Blake Leeper)參加東京奧運的申請，認為義肢使其腿長增加15厘米，於400米賽跑獲得數秒優勢。Leeper律師批評判決帶有種族歧視，揚言會繼續爭取踏足奧運舞台。

現年31歲的Leeper天生雙腿殘缺，需要透過義肢支撐身體。他曾奪得2012年倫敦殘奧400米銀牌及200米銅牌，並在去年美國田徑錦標賽400米跑出44秒30，達到東京奧運44秒90的參賽門檻，有望成為繼南非義肢運動員比托利斯後，另一位踏足奧運的「刀鋒跑手」。然而，CAS認為Leeper的義肢長度與自然腿長相差15厘米，他在400米賽跑會比沒有使用輔助設備的運動員多數秒優勢，因此禁止他參加東京奧運。

Leeper律司上訴失敗後，批評判決僅考慮白人及亞洲運動員的身體比例，屬種族歧視：「諷刺的是，一直為各種族殘疾運動員爭取權益的Blake Leeper，現在成為了種族歧視的受害者。判決根本沒有考慮黑人運動員的數據，就像這些人並不存在。」國際田徑則對判決表示歡迎，並強調禁賽與種族沒有關係：「沒有任何證據顯示非裔美國運動員有著明顯的身體比例差異，在Leeper的案例中，義肢長度與自然腿長相差15厘米，這顯然不是種族差異造成的。」

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