最後6分鐘連追2球　皇馬絕地逼和慕遜加柏

歐聯分組賽首仗落筆打三更嘅皇家馬德里，周三(28日)凌晨喺B組幾乎再輸多場，佢哋喺先輸2球劣勢下，最後6分鐘戲劇性連追2球，作客逼和慕遜加柏2比2。巴西中場卡斯米路1射1傳，意外成為皇家馬德里嘅救世主。

皇馬今場表現失準，33分鐘就被馬古斯杜林近門攻陷，去到58分鐘皇馬後防再次走漏呢位法國新星，被馬古斯杜林龍門口輕鬆射成2比0。皇馬喺70分鐘換入夏薩特後進攻有起色，到87分鐘終於有收穫，卡斯米路喺底線前飛身頂個波去龍門口，賓施馬勾射為皇馬返番1粒；再到補時3分鐘，卡斯米路門前接應沙治奧拉莫斯頭槌二傳撞入，為皇馬神奇追成2比2完場。

據《Gracenote》統計，今場係皇馬喺歐聯第8次落後2球下追和或者反勝，位列史上第1位，曼聯、阿仙奴、里昂同莫斯科中央陸軍各有4次並列第2位。皇馬教練施丹賽後表示：「我哋今場踢得好好，值得拎到1分，繼續保持呢種表現，我哋會贏到好多波，我相信皇馬一定可以出線。」皇馬目前2戰只得1分喺B組排榜尾，落後榜首薩克達3分。