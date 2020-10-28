【官宣】巴度美奧辭職　美斯大獲全勝

今夏因為美斯轉會風波而成為眾矢之的嘅巴塞隆拿會長巴度美奧，周三(28日)凌晨正式宣布辭職，球會暫時會由巴塞管理委員會接管，並喺40日至90日內舉行新會長選舉。巴度美奧辭職無疑係美斯嘅一大勝利，阿根廷球王早前公開批評巴度美奧管理不善，強調自己係「被迫留隊」，依家巴度美奧離開，或者會增加美斯繼續留隊嘅機會。

由於加泰羅尼亞政府批准對巴度美奧嘅彈劾投票如期舉行，巴度美奧自知敗局已定，周三舉行臨時記者會宣布辭職：「我宣布我同董事會成員決定辭職，呢個係我哋經過深思熟慮嘅決定。今日我哋收到政府回覆，話彈劾投票可以如期舉行，作為董事會，我要保證每一個人嘅健康，唔希望任何人因投票而身陷(疫情)風險，所以我哋決定辭職。」

對於點解要等到依家先辭職，巴度美奧表示：「上季歐聯出局之後離開係最簡單做法，但我唔可以就咁將球會掉低唔理，邊個搵教練同球員？邊個挽留美斯？邊個調整薪酬架構？作為董事局，我哋有義務留低處理。」巴度美奧喺2014年成為巴塞隆拿臨時會長，1年之後再正式當選，佢在任6年間巴塞隆拿拎過4次西甲冠軍、1次歐聯冠軍、4次西班牙盃冠軍、1次世冠盃冠軍同1次歐超盃冠軍。