曼聯惡戰歐聯奇兵　有冇驚喜？

2020年10月28日 12:00
  • 東網電視
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    周三4:00am 歐聯 曼聯 Vs RB萊比錫
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    周三賽事焦點，必屬是歐聯H組重頭戲，曼聯主場對RB萊比錫，雙方首輪皆贏波，萊比錫上屆歐聯殺入4強，今季防守更多出色，各項賽事近4場全勝只失1球，今仗遇強會踢得小心謹慎。
    曼聯上仗歐聯被一致睇淡之下，作客以2:1擊敗巴黎聖日耳門，日前英超又悶和車路士0:0，表現飄忽，曼聯不但今季主場麻麻，近5場歐聯主場僅1勝，全開2球或以下，今場很難大手交易，捧2.5球入球細最穩陣。
    名家：法達斯維
    直播表
    周三6:00pm 日職 廣島三箭 Vs 橫濱水手
    有線662、602台
    周三6:00pm 日職 FC東京 Vs 柏雷素爾
    有線661、601台
    周四1:55am 歐聯 卡斯洛達 Vs 車路士
    myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台
    周三1:55am 歐聯 巴沙克舒希 Vs 巴黎聖日耳門
    Now 644、有線661、601台
    周三4:00am 歐聯 曼聯 Vs RB萊比錫
    Now 644、有線656、616台
    周三4:00am 歐聯 祖雲達斯 Vs 巴塞隆拿
    myTV Gold 303、Now 643、有線661、601台
    周三4:00am 歐聯 多蒙特 Vs 辛尼特
    Now 645、有線603台
    周三4:00am 歐聯 西維爾 Vs 雷恩
    Now 646、有線662、602台