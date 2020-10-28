曼聯惡戰歐聯奇兵　有冇驚喜？

周三賽事焦點，必屬是歐聯H組重頭戲，曼聯主場對RB萊比錫，雙方首輪皆贏波，萊比錫上屆歐聯殺入4強，今季防守更多出色，各項賽事近4場全勝只失1球，今仗遇強會踢得小心謹慎。

曼聯上仗歐聯被一致睇淡之下，作客以2:1擊敗巴黎聖日耳門，日前英超又悶和車路士0:0，表現飄忽，曼聯不但今季主場麻麻，近5場歐聯主場僅1勝，全開2球或以下，今場很難大手交易，捧2.5球入球細最穩陣。

名家：法達斯維

直播表

周三6:00pm 日職 廣島三箭 Vs 橫濱水手

有線662、602台

周三6:00pm 日職 FC東京 Vs 柏雷素爾

有線661、601台

周四1:55am 歐聯 卡斯洛達 Vs 車路士

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周三1:55am 歐聯 巴沙克舒希 Vs 巴黎聖日耳門

Now 644、有線661、601台

周三4:00am 歐聯 曼聯 Vs RB萊比錫

Now 644、有線656、616台

周三4:00am 歐聯 祖雲達斯 Vs 巴塞隆拿

myTV Gold 303、Now 643、有線661、601台

周三4:00am 歐聯 多蒙特 Vs 辛尼特

Now 645、有線603台

周三4:00am 歐聯 西維爾 Vs 雷恩

Now 646、有線662、602台