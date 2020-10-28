巴塞隆拿宣布參戰歐洲超級聯賽

巴塞隆拿會長巴度美奧周三(28日)宣布辭職，不過喺佢任內最後一個決策，竟然係一個關乎歐洲球壇未來嘅重要決定。巴度美奧證實巴塞隆拿已經同意參加計劃中嘅歐洲超級聯賽，意味呢個計劃嘅進展比預期中更加成熟，而西甲聯賽會隨即公開表示反對。

巴度美奧辭職前宣布：「我有一個重磅消息要公布，巴塞隆拿董事會喺星期一已經通過，將會參加計劃中嘅歐洲超級聯賽，呢個決定可以確保球會未來嘅財政健康。我好榮幸巴塞隆拿係世界最有價值球會，甚至超越嗰啲由國家同億萬富翁控制嘅球會，同一時間維持會員制度，參加歐洲超級聯賽可以令巴塞隆拿繼續由所有會員共同擁有。」

早前有報道指英超2大名牌曼聯同利物浦係賽事嘅主要推手，拜仁慕尼黑、祖雲達斯等傳統勁旅預計亦會參加，不過西甲行政總裁泰拔斯隨即喺社交網發聲反對：「好遺憾，巴度美奧喺佢最後1日任期宣布參加歐洲超級聯賽，呢個決定會摧毀巴塞隆拿，同時證實佢哋完全唔在乎西班牙嘅足球工業，呢個係巴度美奧會長生涯最悲哀嘅終結。」