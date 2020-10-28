1年3次逃避藥檢　世界100米飛人無緣東奧

美國100米飛人基斯甸高文因缺席3次藥檢，違反了反禁藥規則，被國際田聯的紀律法庭禁賽兩年，換言之這位世界冠軍將無緣明年的東京奧運會。

被視為最有機會成為牙買加飛人保特之後，在奧運會跑得最快的基斯甸高，周二被國際田聯誠信委員會AIU的紀律法庭判罰禁賽兩年，直至2022年5月13日。法庭認定這位世錦賽百米冠軍在12個月內3次缺席藥檢，包括去年1月16日及12月9日缺席藥檢，以及被指控於4月26日進行1次測試中有違規行為。

基斯甸高文承認自己第一次確實缺席檢測，但否認另兩次的指控，並表示12月9日檢測官員沒有在規定的1個小時內到場，而他稱那天去了買聖誕禮物，並在規定時間內趕回家等待檢測。

其實2019年他因為錯過藥檢，差啲無緣多哈世界賽，其後美國反興奮劑機構撤掉對他訴訟，但這位去年以9秒76奪得100米世界冠軍的美國跑手沒有吸取教訓，最終被國際田聯禁賽。基斯甸高文將不接受裁決，可有權向國際體育仲裁法庭提出上訴。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！