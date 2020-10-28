港超聯　愉園新兵「黑豹」羅拔奧圖

來自尼日利亞的羅拔奧圖，現年21歲。 （李浚湣攝／愉園提供圖片）

愉園繼前曼聯青年軍查理史葛後，周三（28日）操練再有新外援亮相，來自尼日利亞的21歲前鋒羅拔奧圖正式向球隊報到。由於他剛完成14天隔離，故是日僅在場畔與助教「單對單」進行體能及球感訓練，周日「菁英盃」預計暫未會上陣。

羅拔奧圖在2018至19年曾代表尼日利亞拉各斯大學參與大學聯賽，去年底則加盟國家聯賽球隊雷莫之星，首次成為職業球員，同時在大學修畢法律學位。

練習過後，羅拔奧圖認為自己狀態和體能正佳，對復出感高興。雖然剛參與球隊第一課操練，坦言對愉園印象不俗：「球隊上下非常團結，上場反勝東方龍獅就係最佳例子，另外球員好後生同友善，相信自己好快融入到。」

對於今季目標，羅拔奧圖笑言希望成為港超聯神射手，帶領球隊取得佳績，並將自己在國外效力的經驗，分享給陣中年輕球員，幫助他們成長。

【羅拔奧圖檔案】

■姓名： Robert ODU

■出生： 1999年4月30日(21歲)

■位置： 前鋒

■身高： 180cm

■前球會：拉各斯大學水手(尼日利亞大學聯賽)→ 雷莫之星(尼日利亞國家聯賽)