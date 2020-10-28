【直播菁英盃】東方龍獅火併晉峰無保留

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「菁英盃」周三（28日）晚上B組獨腳戲，東方龍獅將於旺角大球場火併港超聯新軍晉峰。東方龍獅首戰意外不敵愉園，今場極力希望重回勝軌。至於首戰僅負對手的晉峰，亦希望表現能進一步改善，面對小組最強對手毫無保留，兩軍對決一觸即發。（on.cc東網周三晚上8時直播）

上季勇奪盃賽「雙冠王」的港超聯勁旅東方龍獅，上仗「菁英盃」首戰面對愉園，遭對手臨完場前靠角球攻勢連追兩球落敗，未能於開季首戰取得勝果，球隊總監及主教練李志堅坦言對結果不能接受，慶幸現時還處於賽季早段，今次戰果令球隊有機會找出問題所在，尤其球員在比賽心態有待改善。次仗要面對新升上頂級聯賽的晉峰，「堅Sir」樂見港超聯有新勢力冒起，並透露已經熟看對手上場比賽錄影，希望能更好備戰今場對決。

上仗東方龍獅幾位年輕球員悉數登場，當中亞歷斯祖於左閘位置踢滿全場表現活躍，「堅Sir」認為這位21歲小將，無論在身體條件或技術上都極具潛質，但就希望他能在用波上做得更好。這位前愉園小將上仗倒戈表現出十足自信，但他坦言對自己上仗發揮不滿意：「比起之前自己喺聯賽地標戰嘅表現，上場係對自己有啲失望，我同『堅sir』賽後有傾番，佢都好肯幫我，畀咗唔少建議。」今仗亞歷斯祖有望再登場，他認為現時最重要是向前看。

晉峰上仗僅負冠忠南區，但整體表現大獲好評，上半場更一度領先對手，總教練何信賢表示相當滿意：「球隊成功將練波概念呈現喺比賽之中，創造出自身風格，但佢哋要畀多啲信心自己。」對於補時階段被絕殺，「何sir」透露球員賽後感自責，他亦不斷鼓勵他們，承認球隊體能和對抗性不足，相信敵隊未來亦會不斷傳中斬入禁區，定必加強肌肉訓練，務求球員能夠盡快克服。

今仗面對小組最強東方龍獅，「何sir」坦言實力和排面的確有差距，惟希望球員不要氣餒，倣效愉園一眾年輕小將，隨時有意外驚喜。不過「何sir」表示上場屬大部份球員首場超聯賽事，他們暫時未學懂如何收放，導致肌肉勞損；加上兩名借將鄭璟昊及茹子楠，今仗不能倒戈，實力大受影響，預料球隊會作出部份輪換。

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