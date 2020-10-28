祖記無C朗　派路有計對褪色巴塞

今晚歐聯G組大戰，祖雲達斯主場火併巴塞隆拿。祖記向來擅打整體戰，而且主場踢歐聯特醒，就算王牌C朗未必出得都冇有怕。相反巴塞客場表現打折扣，啱啱喺國家打吡輸波亦打擊士氣，平手盤梗係捧番祖記。（myTV Gold 303、Now 643、有線661及601台周四凌晨4時直播）

當歐聯分組賽抽籤完畢，萬眾期待等睇C朗自離開皇馬轉投祖記後，再度與美斯交鋒，可惜C朗確診新冠肺炎，檢測仍呈陽性反應。不過祖記球迷其實唔使太擔心，皆因新帥派路接手後更注重整體戰，上場歐聯面對恩師盧錫斯古領軍嘅基輔戴拿模，C朗同樣缺陣，兼有隊長基亞連尼初段傷出，但祖記憑住艾華路莫拉達下半場省兩粒，輕取基輔2比0打響頭炮，日前意甲喺古達度、保羅戴巴拿先後射門中楣下，僅和維羅納1比1堅唔抵，返主場實搵巴塞出氣。

碧基坐波監巴塞防線開窿

巴塞今季表現麻麻，日前喺國家打吡主場更以1比3輸畀皇馬，冇晒面子之餘亦令軍心不穩，新帥朗奴高文排陣屢遭質疑，隊長美斯不斷參與前場逼搶，令佢體能消耗比以前大，前面只得安素法迪開路，難怪呢位隊長開咧後各項賽事入得2粒，仲要全部係12碼，腳風欠順。

何況「地上最強」客場戰績唔算標青，近5場歐聯作客贏得2仗，相反祖記主場出擊特別醒神，近7場歐聯主場豪取6勝1負，包括擊敗馬德里體育會及華倫西亞等西甲球隊，巴塞今仗唔單止有中場菲臘比古天奴因傷缺陣，仲有中堅碧基坐波監，本來已唔穩陣嘅防線，勢必暴露更多空位，祖記可乘虛而入，平手盤捧得過。