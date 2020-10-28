菁英盃　艾華頓戴帽　東方龍獅贈晉峰5蛋

「菁英盃」周三晚上於旺角大球場上演獨腳戲，B組分組賽賽事，由東方龍獅迎戰晉峰。東方龍獅整場控制戰局下，最終憑艾華頓連中三元，以及小將王力威梅開二度下，以5比0輕取晉峰，上場爆冷輸波後成功反彈。

東方龍獅今場排出3-5-2全攻型陣式，開賽初段已經取得優勢，李嘉耀右路傳中，可惜鄭子森近門撞高。之後艾華頓大腳斬入禁區，鄭子森禁區內回後，辛祖跌倒下仍勉強完成攻門，被晉峰門將羅澔陽撲出。兩隊之後接連出現球員受傷，晉峰中場林富貴，以及東方中堅基頓先後退下火線。33分鐘東方龍獅終於取得入球，鄭子森左路快放，艾華頓禁區內無人看管下，撞射破網，東方領先1比0 。艾華頓入球後更希望造就拍檔辛祖，可惜後者射門再次被羅澔陽擋出，結果東方龍獅領先1球返入更衣室。

易邊後，東方龍獅換入盧卡斯，繼續控制大局，可惜艾華頓及辛祖的射門皆無法擴大領先優勢。晉峰下半場初段嘗試壓前反撲，後防卻出現大量空位。58分鐘，盧卡斯禁區內勁射僅僅高出。59分鐘，艾華頓把握對方守將羅浩賢回傳失誤，單刀冷靜地推過門將，射入空門，東方龍獅領先2比0 。73分鐘，晉峰前鋒費利浦薩禁區內被艾華度拉跌，惟球證未有表示。77分鐘，盧卡斯左路橫傳，辛祖勁射中楣，艾華頓補射亦被羅澔陽托出底線。

晉峰尾段兵敗如山倒，80分鐘，王力威接應艾華頓橫傳，快對方守衞一步篤射入網，遙遙領先3比0。3分鐘後，艾華頓再次助攻王力威，後者單刀下輕鬆射入，東方擴大領先優勢至4球。補時階段，艾華頓禁區內妙射錦上添花，上演帽子戲法，東方龍獅大勝5比0，取得「菁英盃」首勝，至於港超聯新丁晉峰則續以0分敬陪末席。

東方龍獅上場爆冷不敵愉園，教練李志堅表示不可接受，但認為球隊進行檢討後，球員清楚了解自己失誤，今場表現絕對有改善：「球隊90分鐘都相當集中，明白對任何對手都唔可以輕敵。」

東方龍獅小將王力威，後備入替下攻入2球，「堅sir」亦相當滿意：「年青球員入到波當然係好事，不嬲都知道佢嘅能力，希望佢可以繼續進步，最重要喺減少犯錯。」對於今季會有富力R&F球員加盟，「堅sir」表示持開放態度，承認願意接受少部份球員，但要待他們先解決合約問題，希望足總盡快有定案。

晉峰總教練何信賢賽後承認今場球隊表現未如理想，認為球隊有不少可以改善的地方：「今日我哋交失波多，啲體能就用咗喺追波度，同埋係射波方面，大家都睇到冇射波咁滯，呢啲都係我哋要檢討嘅地方。」雖然淨吞5蛋，但晉峰門將羅澔陽多次作出精彩撲救，避免球隊進一步失球，何信賢亦不忘大讚這位19歲小將，認為值得再給這位年輕球員機會。