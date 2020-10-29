拉舒福特27分鐘戴帽　曼聯派5蛋魔性爆發

周四(29日)凌晨歐聯H組大戰，曼聯主場以5比0狂數上屆4強份子RB萊比錫，盡顯魔性！英格蘭前鋒拉舒福特繼上輪絕殺巴黎聖日耳門(PSG)後，今場後備上陣踢27分鐘即演帽子戲法，創下歐聯新紀錄，認真厲害！

曼聯今場先收起般奴費南迪斯同拉舒福特，荷蘭新兵雲迪碧克罕有擔正，喺21分鐘由格連活特接應保羅普巴傳送射入先開紀錄。曼聯今場放棄控球大打穩守突擊，本來同RB萊比錫一直咬住，直到拉舒福特63分入替就風雲色變。「福仔」74分鐘先接應般奴費南迪斯助攻單刀射成2比0，4分鐘後拉舒福特中路個人突破再入1球；87分鐘安東尼馬迪爾操刀射成4比0後，拉舒福特喺補時階段亦完成帽子戲法，帶領曼聯大勝5比0。

拉舒福特係歐聯史上第5個後備上陣連中三元球員，之前4個係基利安麥巴比、彭迪安尼、荷西巴洛蘭迪同羅斯拿，不過「福仔」今場只係踢27分鐘，比賽時間係5人當中最少嗰個，成功改寫歐聯歷史。另外，「福仔」亦係曼聯史上第2個後備上陣連中三元嘅人，第1個係邊個？就係曼聯依家領隊蘇斯克查喺1999年所創下。