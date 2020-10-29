尼馬半場唔夠傷出　20歲新星拯救PSG

由於確診新冠肺炎及紅牌被罰停賽已經缺陣幾場嘅巴西球星尼馬，周三為巴黎聖日耳門出戰歐聯作客土耳其嘅巴沙克舒希，僅踢26分鐘就傷出離場，好彩有基利安麥巴比頂住，協助摩斯堅恩梅開二度，帶領PSG贏2比0，迎來新賽季歐聯首勝。

尼馬喺上半場拉傷左邊大腿，經過治理後最後教頭杜曹決定讓呢位巴西射手退下火線，由沙拉比亞補上；PSG喺上半場一度陷入困局，直至下半場20歲的意中利射手摩斯堅恩令球迷雀躍，64分鐘佢接應麥巴比嘅左邊角球，為球隊開齋，繼續而79分鐘同樣接應麥巴比嘅傳球，左腳射入，個人包辦兩個入球，兼為球隊贏波

至於尼馬嘅傷出令人擔心，佢早前啱啱背傷痊愈，但家陣都輪到左腿，主帥杜曹話尼馬當時要退下火線，雖然佢嘅傷情唔係劇痛，但感覺非常唔舒服，而禮拜四將會做詳細檢查，「希望佢嘅情況唔係太嚴重，因為我哋嚟緊嘅比賽都緊密，尼馬缺陣可能要負上代價。」

PSG周六會對住RB來比錫，而下個禮拜會對住雷恩；另方面，尼馬嘅傷情令人擔心，佢下個月能否為巴西出戰世界盃外圍賽都成疑，森巴兵團屆時要先後對住委內瑞拉及烏拉圭。