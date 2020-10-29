斯帕24小時耐力賽　許建德勇奪亞軍

香港賽車手許建德於上周末（10月24-25日）舉行的比利時斯帕24小時耐力賽（24 Hours of Spa）中取得Pro-Am組別亞軍，成為該賽事自1924年舉辦以來，首位取得三甲名次的香港車手。

42歲的許建德近月狀態大勇，上月於GT世界挑戰賽歐洲賽法國Magny-Cours站連贏兩個回合，而7月意大利伊莫拉站及9月法國「利曼之路」賽事中更登上頒獎台。日前，許建德與3名隊友Chris Froggatt、Edward Cheever及前F1車手費斯捷拿（Giancarlo Fisichella）聯手出戰「2020年比利時斯帕24小時耐力賽」Pro-Am組別。4人輪流駕駛93號Sky Tempesta Racing車隊法拉利 488 GT3 Evo戰車，成功克服惡劣天氣，更在第12小時成績計算中拿到最多的錦標賽積分，最終以第2名完成賽事。

斯帕賽道充滿挑戰，許建德表示車隊上了寶貴一課，最終能打入全場頭20名，是努力的證明：「熟知斯帕賽道都會知道，這裡變化莫測的天氣及充滿挑戰的賽道狀況是最大考驗。特別是接近午夜時，我在濕地連續比賽超過2小時，但良好的比賽節奏及穩定發揮令我的戰車成為場上最快的Pro-Am賽車，這是讓我最為滿意和享受的。這次能夠取得Pro-Am組別亞軍，超越實力更強的所有銀盃組車手，並打入全場20名之內，這已是我們努力面對挑戰的明證。」