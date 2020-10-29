下仗要對曼聯　阿仙奴今晚排咩陣？

周四賽事焦點，必屬歐霸B組賽事，阿仙奴主場對鄧達克，阿仙奴上場歐霸對維也納迅速竟然先失守，若非換入奧巴美揚，都未必能反勝2:1，可見一班副選表現不濟。

愛爾蘭球隊鄧達克，今屆只是第2次出戰歐霸分組賽，經驗不足，作客強隊一定死守。

阿仙奴聯賽2連敗，下場聯賽又要火併曼聯，預計今場會收起主力，加上近4場歐霸全開半場和，值得再追。

名家：法達斯維

直播表

周五1:55am 歐聯 安特衞普 Vs 熱刺

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周五1:55am 歐聯 AEK雅典 Vs 李斯特城

Now 644、有線661、601台

周五1:55am 歐聯 AC米蘭 Vs 布拉格斯巴達

Now 645、有線603台

周五1:55am 歐聯 里爾 Vs 些路迪

Now 646

周五1:55am 歐聯 卡拉巴克 Vs 維拉利爾

有線662、602台

周五4:00am 歐聯 阿仙奴 Vs 鄧達克

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周五4:00am 歐聯 皇家蘇斯達 Vs 拿玻里

Now 644、有線661、601台

周五4:00am 歐聯 羅馬 Vs 索菲亞中央陸軍

Now 645、有線603台

周五4:00am 歐聯 賓菲加 Vs 標準列治

Now 646

周五4:00am 歐聯 CF格蘭納達 Vs PAOK

有線662、602台