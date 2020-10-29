相隔一年再戰東望洋　歐陽若曦爭GT盃有原因

「第67屆澳門格蘭披治大賽」將於11月19至22日假澳門東望洋街道賽道上舉行，香港車手歐陽若曦（Darryl）將駕駛由挑戰者贊助的95號平治 – AMG GT3賽車參加「澳門GT盃」。即將迎來今年首個賽事的Darryl周四(29日)於賽前記者會上難掩興奮心情，期待再次為港增光。

曾奪GT亞洲系列賽的全年總冠軍的歐陽若曦相隔1年重返澳門格蘭披治大賽，此前他在GT賽事中3奪全場總冠軍，以在世界房車錦標賽 – 東望洋大賽的獨立盃中兩次掄元。疫情令體壇停擺多時，Darryl表示今次再出戰亦考慮了一段時間，「畢竟現時去澳門參賽，都要接受長時間的隔離，將會犧牲不少要家人相處的時間。」車手要重拾狀態有一定難度，但今年與挑戰者合作是十分特別，亦對他有很大的啟發：「就正如他們的名字，充滿著『挑戰』。挑戰者啟發了我，讓我得以克服一切困難，參加今年的澳門大賽車。今年賽事將會對車手的心理考驗十分大。畢竟整年沒有機會比賽，要達到最高的水平，就必須要從一開始就十分專注。」

2020對作為車手的Darryl，以至到亞洲的賽車運動來說，都是十分艱難的一年，澳門格蘭披治大賽是他今年唯一的賽事，他坦言能夠再次參加很激動，並希望可以再為香港增光。

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