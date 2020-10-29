熱刺今屆歐霸未輸過　大聖爺誓爭士哥

歐霸盃J組重頭戲，熱刺作客比利時球會安特衛普。兩隊首輪賽事同樣旗開得勝，今場贏波嗰隊將可為出線打下穩固根基。實力超班嘅熱刺又有機會「晒命」，人滿之患嘅鋒線勢必輪換，但後備球員同樣具質素，有得落場爭上位鬥志可能仲旺盛，中位數2.5球入球大值博。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周五凌晨1時55分直播）

連同外圍賽在內，熱刺今屆歐霸盃4戰全勝，合共轟入15球，呢支前屆歐聯決賽份子，以超班姿態踢歐霸盃分組賽，可以盡情大開殺戒。哈利卡尼同孫興民呢對當今歐洲數一數二嘅前鋒組合，今場可能會先任後備，不過就算派遣新加盟嘅加里夫巴利拍住卡路士雲尼斯奧斯等二線兵攻堅，亦有足夠火力爭取入波。

熱刺喺周二凌晨贏般尼嘅聯賽，加里夫巴利同卡路士雲尼斯奧斯都冇上陣，盧施素及拉美拿等亦只係後備登場，一眾球員養精蓄銳等今場搏殺。巴西前鋒卡路士雲尼斯奧斯首輪處子戰已交出2個助攻，「大聖爺」嘅實力同卡士亦唔需要多介紹，加上佢哋近5場作客全勝，當中4場總入球達3球或以上，造訪安特衛普可謂殺聲震天。

安特衛普踢法開放

現時喺比甲排榜首嘅安特衛普，小組首輪作客2比1贏盧多格德斯，不過今場陣容不整，雖然艾度拿爾錫克同佐敦盧卡古感染新冠肺炎康復，但就輪到巴圖賓斯卡同文奴賓臣確診。佢哋風格大開大合，近7場總入球全開3球或以上，主場面對熱刺唔慌會縮，隨時又嚟大手交易。