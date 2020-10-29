國家英雄冇面畀！科蘭執教9日閃電被炒

世界盃金靴又點？踢得唔代表識得教波！幾年前加盟過傑志嘅前烏拉圭國腳科蘭，今年初執教鞭，成為當地名門彭拿路主帥，估唔到上任只係短短9日時間，已經立刻被炒魷，事後佢都話唔明白為乜咁快畀人兜咗。

科蘭係喺8月下旬接掌彭拿路，8月31日領軍主場出戰蒙得維的亞流浪者輸0比2之後，球會馬上派大信封畀佢。以當時形勢嚟講，彭拿路贏到的話，確實可以追到只差榜首1分，輸波當然唔係個理想戰果。問題係，彭拿路仲未至於冇得爭，自由盃亦有機會進軍16強，做乜咁快炒咗櫈都未坐暖嘅烏拉圭足球Icon科蘭呢？

事隔兩個月後，科蘭第一次喺電視節目講起呢件事，連佢都話唔明原因，究竟係咪人事上出咗問題，彭拿路管理層秘而不宣，打死都唔肯解釋。呢位前曼聯、馬體會、國際米蘭同維拉利爾球員，只能夠咁樣猜測母會嘅無情：「足球同網球、田徑甚至籃球都好唔同，呢啲項目你夠強就贏到對手。足球唔同，優勝劣敗在於入波結果，人哋踢得差偏偏入到波，你踢得好但就浪費晒，嗰場波嘅賽果令我要起身走人。」足球難免賽果掛帥，科蘭冇得好怨，只能夠怪自己道行未夠。只不過一場定生死，彭拿路似乎又係急咗啲。