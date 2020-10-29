「凍檸茶祐人」繼續向「曉明Sir」偷師

日裔港將中村祐人在港超打拚多年，上季停擺期間他選擇轉投理文，事隔多年再與主教練陳曉明故劍重逢。經歷一段動盪，9月復賽中村祐人在地標戰面對愉園一役就有斬獲，新旅程有個好開始。然而，中村未有自滿，並揚言要以更好的演出，帶領新東家「衝冠趕亞」——拿下聯賽冠軍，再挑戰亞洲賽！

圖/文︰林卓臻

提起今次加盟理文的契機，中村祐人直言與理文主教練陳曉明有很大關係：「2010年我同『曉明Sir』喺飛馬合作過。早前喺和富大埔同理文嘅比賽之後，佢行埋嚟同我傾偈，問我有冇興趣再合作。」

日本球員注重技術型的踢法，年少時曾在浦和紅鑽青年軍及全國高校足球大賽打滾的中村祐人亦不例外，這位33歲前場進攻好手，坦言陳曉明的踢法非常適合自己：「我鍾意佢嘅踢法同戰術理念，敢於用波同極具侵略性嘅打法，同我嘅諗法其實好似。我喺佢身上已經學到好多，嚟緊想繼續跟佢學嘢。」季前「曉明Sir」坦承理文今季需要在成績上有交代，球隊對獎盃的渴望如此強烈，作為近期理文的重點羅致之一，中村祐人表示贊同曉明Sir的願景，直言今季會是球隊奪標的好機會。

中村祐人過去曾多次出戰亞協盃，亞洲賽經驗豐富，因此帶領新東家「趕亞」，很自然成為這位入籍兵的目標：「我想踢亞協盃，更加想踢亞冠，因此今季希望可以幫到理文攞聯賽冠軍，咁樣我可以去日本、南韓、澳洲或中國，同各地勁旅一較高下。」

上季港超聯在疫情陰霾下，經過百般波折終於落下帷幕，中村祐人上季效力的和富大埔就因財困退賽。眼見不少前隊友職業生涯中斷，中村表示十分憂心：「對香港足球嚟講，呢嗰係好差嘅情況，因為當中唔少人都係好好嘅球員，好希望佢哋可以盡快踢番職業足球。」

在本地球壇打滾多年，中村祐人對香港足球的現況，感覺並不陌生：「球場上，我睇到本地球員嘅技術日日進步，不過場外嘅情況咁多年好似冇變過，新一季未開始前，都冇人知道邊隊留低邊隊退出，呢啲情況唔應該發生。」他承認自己對前景感到擔憂，作為球員，中村祐人認為可以做的，就是每一場盡力做到最好，取得更好成績。

【在港打出名堂屢遭球迷『捕獲』】

本地疫情逐漸緩和，但旅遊仍有一定限制，對中村祐人而言，這意味他要與遠在日本的家人繼續天各一方：「我已經有近年半冇返過去日本，好掛住嗰邊嘅家人同朋友，尤其細佬嘅一對孖生BB出世後，都未有機會見面。現時都好難計劃返去日本，希望所有嘢可以回復正常。」

2010年中村祐人仍效力天水圍飛馬時，曾被日籍隊友、前國腳岡野雅行在Blog內稱為「凍檸茶祐人」，笑他每日必到茶餐廳飲凍檸茶。現在年過30，中村留在香港閒時最愛的不再是茶餐廳，而是到咖啡館「歎番杯」，他又言自己平時出街，不時會被路人認出，或被球迷「野生捕獲」。訪問當日，亦有隨機駕車路過的的士司機叫出中村祐人的名字，可見這位人氣球星的受歡迎程度，他承認這一切都令變得他更有動力，亦令他對香港足球多了一份使命感。

【中村祐人檔案】

全名：Nakamura Yuto

出生日期：1987年1月23日（33歲）

位置：前鋒、進攻中場、防守中場

球衣號碼：44

現效力球隊：理文

曾效力球隊：天水圍飛馬、樸迪莫倫斯（葡甲）、公民、南華、黃大仙、和富大埔、傑志