美斯300次助攻　接班人要搵窿捐

巴塞隆拿喺歐聯分組賽以2比0擊敗祖雲達斯，美斯有1次助攻及射入1球12碼，盡顯球王本色。呢位33歲阿根廷國腳長傳畀奧士文尼迪比利射入，更加係佢職業生涯第300次助攻，別具意義。

當時美斯喺左路大腳傳去右路嘅奧士文尼迪比利，成功拉開祖記防線，充分表現出卓越足球視野。美斯喺歐聯獲得第35次助攻，仍然比宿敵C朗少3次，但職業生涯已累積300次助攻，包括西甲183次、歐聯35次、西班牙盃32次、西超盃5次、歐超盃2次、世界盃5次、美洲國家盃12次、世界盃外圍賽10次、熱身賽15次、世冠盃1次。

由於菲臘比古天奴受傷缺陣，美斯今場踢番進攻中場，負責策劃攻勢，將個人強項發揮得淋漓盡致，包括作出5次關鍵傳球，屬於全場球員之中最多，仲有6次個人突破，獲評為全場最高8.73分嘅球員。

祖雲達斯嘅阿根廷10號仔保羅戴巴拿，曾經被睇好會成為美斯嘅接班人，但佢今場射門冇中過目標、冇關鍵傳球、冇個人突破，級數仲同美斯有好大距離。