皇馬內訌　賓施馬：唔好傳波畀佢

皇家馬德里啱啱喺歐聯分組賽落後2球劣勢下，作客2比2逼和德甲代表慕遜加柏，搶得今屆歐聯第1分，不過賽後卻爆出球員不和風波，有法國電視台發放一條半場休息時喺球員通道內拍攝嘅影片，畫面見到法國前鋒賓施馬與同胞費蘭特文迪企埋一邊密密斟，據《馬卡報》報道，賓施馬當時用法文向文迪表示：「佢想做咩就做咩，兄弟，你唔好再傳波畀佢，佢嘅踢法根本係同我哋作對。」文迪亦有作出回應：「當佢畏首畏尾就會失去咗個性。」

賓施馬及文迪口中嘅「佢」，據報就係巴西前鋒雲尼斯奧斯祖利亞，鏡頭顯示當時呢名20歲小將正企喺兩人不遠處，唔知係佢聽唔到定聽唔明，雲尼斯奧斯冇作出任何反應，但據有關資料顯示，下半場賓施馬真係冇傳過波畀雲尼斯奧斯，而文迪亦只係傳過3次，完全冇交流可言。

嗰場比賽雲尼斯奧斯踢到70分鐘被換走，當時皇馬落後0比2，最終皇馬憑賓施馬法定時間完場前3分鐘入波，加上補時3分鐘卡斯米路建功，成功追和2比2，唔通冇咗雲尼斯奧斯對皇馬先係好事？