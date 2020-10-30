熱刺醜怪輸波　摩連奴扯火半場怒換4人

開季表現大勇嘅熱刺，周五(30日)凌晨歐霸盃J組作客比甲勁旅安特衛普，領隊摩連奴收起哈利卡尼同孫興民等大部份主力，不過以威爾斯國腳加里夫巴利為首嘅後備兵表現極差，29分鐘更加被安特衛普第1次中龍埋門就入波，搞到「寸王」扯晒火，半場期間一口氣換走晒迪利阿里、卡路士雲尼斯奧斯、貝雲積同盧施素4位攻擊球員，加里夫巴利踢到58分鐘亦被調離陣，可惜哈利卡尼同孫興民入場後都挽救唔到敗局，熱刺最終以0比1輸波。

對於半場換4個人嘅激進做法，摩連奴賽後表示：「可以嘅話我想換晒11個人，冇用晒5個換人名額係因為我驚下半場好難捱，派呢班人落場嘅人係我，所以要鬧就鬧我。」熱刺今場輸波，係所有英超球會喺今屆歐聯、歐霸盃前2輪入面唯一輸波球隊，難怪摩連奴咁好火。

自英超上季復賽後失寵嘅英格蘭中場迪利阿里，今場難得復任正選，結果繼開鑼戰輸畀愛華頓後，再一次喺半場休息就被換走，摩連奴亦將矛頭暗指呢位中場：「你哋(記者)成日問我點解唔出呢個、唔用嗰個，我諗嚟緊幾個星期都冇人會再問，因為大家都睇到答案。」為懲罰球員今場表現差勁，摩連奴已勒令所有球員比賽第2日朝早加操作處分。