達洛治1傳1射　AC米蘭大勝創2項神奇紀錄

周五(30日)凌晨歐霸盃H組，AC米蘭主場以3比0大勝布拉格斯巴達，2戰2勝排榜首，月初向曼聯借用嘅後衞達洛治表現神勇，佢今場貢獻1次助攻及射入1球，踢出近年代表作，似足前紅魔鬼隊友盧卡古，轉投意甲球隊就翻生。

AC米蘭上半場由皇馬借將巴謙戴亞斯冷靜射入打開紀錄，其後伊巴謙莫域博到12碼，但佢親自操刀，卻射中楣唔入。

換邊之後，成為達洛治表演時間，佢先喺左路，學葡萄牙前輩哥利斯馬「絕技」，用右腳腳外側傳中畀拉菲爾利亞奧射成2比0，跟住喺1次反擊之中，以「前鋒姿態」出現，單刀射入，取得加盟AC米蘭後首個入球，盡展強大助攻力，經此一役後，有望坐AC米蘭正選左閘之位。

值得一提，AC米蘭今場除咗大勝之外，仲創神造2項神奇紀錄。第一，達洛治入波後，呢支意甲勁旅今季10場比賽，已經有11位球員取得入球。第二，A米今場入波嘅3位球員都係1999年出世，成為歐洲賽史上第1支有3位「99後」球員同場入波嘅球隊，AC米蘭正刮起1股「青春風暴」。