港超聯　傑志兩小將獲邀赴歐試腳

港超聯球隊傑志周五（30日）宣布，球員巴拉克（Aki）和陳晉一獲克羅地亞甲組聯賽球隊，薩格勒布戴拿模邀請到當地試腳。「藍鳥」會方稱已回覆對方，安排Aki和「阿一」稍後時間赴東歐一試身手。

傑志在聲明中提到，球隊於今月中收到克羅地亞甲組聯賽球隊，薩格勒布戴拿模的邀請，希望讓陳晉一和巴拉克，於疫情過後赴當地見面並試腳兩周。而「藍鳥」已接受邀請，將於稍後時間安排二人前往巴爾幹半島，參與這家克國著名球隊的試訓。

傑志會長伍健在新聞稿中表示，對球員獲邀感欣喜：「有歐洲球會邀請我們的青年球員前往試訓，證明傑志一直秉持的青訓理念及方向正確。球會將全力支持兩位球員遠赴當地，希望他們能夠享受當中的過程。」

Aki和「阿一」則對此大感興奮。巴拉克稱會把握機會發揮自己的最佳表現，務求達到最好的結果。而陳晉一亦謂：「經歷了今年疫情的洗禮，我學會盡量珍惜今天所有，好好把握當前的機會。」

21歲的巴拉克生於香港，父母皆為以色列人，少年時期加入傑志青訓系統。2016至17年球季，「藍鳥」提拔包括巴拉克在內等4名年青球員上一隊操練，自此獲得不少上陣機會，前季於「菁英盃」對香港飛馬的賽事中攻入職業生涯首個入球。上季Aki事業發展順利，除獲得穩定上陣機會之外，更於「菁英盃」對冠忠南區的決賽，射入一球美妙罰球，協助球會以3比1封王。雖然他在香港出生，持有永久居民身分，但因為沒有申請特區護照，因此一直未獲香港任何梯隊徵召。

18歲的陳晉一為港日混血兒，青年軍時期受訓於中西區及太陽飛馬。2018年效力晉峰期間獲得傑志青睞，其後僅以16歲之齡為一隊征戰本地頂級賽事及「亞協盃」。上季「阿一」表現愈戰愈勇，於復賽期間屢建奇功，成為傑志得以奪得聯賽冠軍的主要功臣。另外，他自少年開始便代表港隊青年隊上陣，出戰過亞洲U23錦標賽等大小賽事，去年更進身「大港腳」，成為港隊其中一位明日之星。