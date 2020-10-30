狼隊防反戰術先係最耍家

星期五又有英超，今晚戲碼係狼隊鬥水晶宮，睇完周中歐聯同歐霸，如果你仲頂得順睇埋呢場，渡邊年真係要讚你一句真球迷。不過以博彩角度，呢場又幾好路；狼隊擅打防反，水晶宮入波板斧唔多，加上雙方近4次交手都開2球或以下，2.5球入球細趁早入手。（Now 621周六凌晨4時直播）

狼隊上季重用「葡萄牙幫」得出好成績，今季唔使踢歐洲賽，一般預測佢哋有機會更上一層樓，點知首戰贏波之後，領隊紐奴搞搞新意思，一度改變陣式，結果連盃賽3連敗，最終都係踢番最耍家嘅「352」防反，放棄控球戰術，成績即刻有改善，對住富咸同列斯聯都贏1比0，上場鬥紐卡素都差啲搞掂，可惜喺比賽末段先畀「喜鵲」扳平1比1，否則可以連續3場煲魚生粥。

全面箝制韋費特沙夏

向來發揮唔多穩定嘅水晶宮同狼隊一樣有10分，因較佳得失球仲高過狼隊排第8，佢哋一向入波板斧唔多，上季38場只係入得31球，入波數字係20支球隊中第2少，今季水晶宮6戰入8球，但有5球係嚟自韋費特沙夏，狼隊只要專心做好防守，呢名科特迪瓦前鋒今場恐怕都好難入波。

事實上，韋費特沙夏喺最近4次兩軍交手都正選上陣，但1球都入唔到，狼隊明顯知道點箝制佢，而呢4場賽事狼隊獲2勝1和，全部總入球都係2球或以下，今場入波唔會多，早啲投注定2.5球入細，瞓醒收錢啦！