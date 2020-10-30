【有片】35歲老將打破歐霸最遠入球紀錄

周五(30日)凌晨歐霸盃E組，塞浦路斯球隊奧摩尼亞主場對燕豪芬，原本冇乜睇頭，但因為出現1粒世紀金球，而成為球迷焦點。奧摩尼亞嘅35歲老將祖迪高美斯喺後半場大腳笠射入網，距離長達56米，打破歐霸盃史上最遠入球紀錄。

當時踢到29分鐘，燕豪芬球員犯規被吹罰，祖迪高美斯選擇快開罰球，就咁大腳笠死燕豪芬門將麥禾高，為奧摩尼亞先開紀錄。當時燕豪芬球員曾經抗議皮球未擺定，祖迪高美斯就起腳，但球證認為入波有效。

上輪歐霸盃，格拉斯哥流浪前鋒基馬胡菲喺中場線位置起腳，笠死標準列治門將保達，當時距離為50米，創出歐霸盃史上最遠入球紀錄，估唔到僅過1星期，就被祖迪高美斯打破。

司職中場嘅祖迪高美斯出身於巴塞隆拿青訓系統，其後轉投同市死敵愛斯賓奴，亦曾經去過英格蘭搵食，效力過史雲斯、韋根、新特蘭、布力般流浪等球隊，屬於典型「球壇浪人」，佢2018年加盟奧摩尼亞，以為等退休，估唔到今場創造出世紀金球。

不過，荷甲勁旅燕豪芬實力始終勝一籌，憑當耶爾馬倫梅開二度，包括補時建功，反勝2比1。