木蘭盃周六開打　香港女門神爭取零失球

台灣木蘭聯賽盃將在周六(31日)展開四強比賽，最讓香港球迷引頸以待的，當然是有香港女足門神吳卓蔚加盟的台中藍鯨，火併臺北熊讚的賽事，「阿Mi」若能上場，將會是她自今年1月中的首場正式比賽。

「阿Mi」早在九月中已抵達台灣，惟因須接受強調隔離檢疫14日，錯過了球隊在今季木蘭聯賽的煞科戰，只能透過網上直播為球隊打氣，莫說是球迷，連「阿Mi」自己也對能落場比賽感到非常雀躍，第一次要搭車五個小時到球場比賽也是一個新體驗：「第一次披上藍鯨戰衣上場比賽，一定希望贏波！也希望自己會做好本分，發揮到平時的水準，今場我給了自己一個目標，要做到零失球！」台中藍鯨今季得26分以聯賽第二位完成賽季，飲恨未能捧盃，聯賽盃將會是球隊奪標的最後機會。「阿Mi」又指，香港和台灣的訓練模式分別不大，但台灣每天都有常規訓練，而且每周有固定體身日和友誼賽。

二十出頭，隻身走到台灣，「阿Mi」說球隊上下都對她非常關顧，帶她到不同的夜市小店品嚐台灣地道美食，讓她有在家的感覺，很快就適應了台灣的生活：「職、球員全部都對我好好，練習後總會問我要不要一起食飯，又會夾我到夜市逛逛、掃街，球會更是着我有事就即管開聲，一定會幫我解決。」她特別感謝龍門教練張博翔，在她隔離後一起到球場加操，又在工餘時抽時間和她訓練，討論守龍技巧。

臺北熊讚在前一輪以5比1大勝高雄陽信，其中4個入球均在上半場發生，「阿Mi」能否震住大門也許是球隊晉級的關鍵，而熊讚的入球點亦不倚重個別球員能力，台中藍鯨的球員亦要小心防守。而藍鯨則因聯賽第二名而直接取得四強資格。

木蘭聯賽盃比賽序

輪次 日期 時間

四強 31/10/2020 下午一時 台中藍鯨對臺北熊讚

四強 31/10/2020 下午三時 花蓮對桃園國際

決賽 7/11/2020 下午二時半 四強戰勝方