英西傳媒預測　哥迪奧拿帶兵返巴塞

巴塞隆拿面臨改朝換代，前會長巴度美奧辭職，會長候選人之一方特嘅「政崗」提到，希望重召哥迪奧拿回巢執教，由事實角度去睇，哥迪奧拿與曼城合約於明年夏天屆滿，而且仲未續約，英國同西班牙傳媒紛紛預測，哥帥重返巴塞機會唔細，更有機會帶兵過檔。

巴塞今季由朗奴高文執教，但成績未見起色，普遍認為朗奴高文只係過度主帥，真正擔大旗人選係哥迪奧拿。哥迪奧拿於2008至2012年執教巴塞，期間3奪西甲及2奪歐聯，曾經同美斯合作取得成功，如果今次哥帥同美斯再合作，巴塞復興有望。

英西傳媒分析指，哥帥至今仍未與曼城續約，曼城方面已開始物色繼任人，普捷天奴及拿高斯文都係適合人選，假如哥迪奧拿離開曼城，佢嘅出路不離歐洲幾間頂級球會，其中回巢母會巴塞機會最大。

英國《每日星報》更大膽指出，單是哥迪奧拿一人未必可以解救巴塞困局，哥帥可能帶兵過檔，將曼城拆骨，帶走5位心腹球員，人選計有奇雲迪布尼、艾達臣摩拉斯、菲爾科頓、魯賓戴亞斯及辛真高。

上述5位球員，如果要在巴塞真正起作用，可能只有3人，就係奇雲迪布尼、艾達臣摩拉斯及菲爾科頓，巴塞多咗呢3個球員，將會實力大增，但相反曼城失去哥帥及幾位主力，將會成隊波散晒。