高普哥帥聯手推動　英超或恢復換5人

英超上季復賽之後，曾經容許每隊每場更換5個球員，減輕球員因賽程密集嘅負擔，不過今季開始已回復換3人嘅舊制，但係隨住不斷有球員出現肌肉受傷，球員負荷太重嘅疑慮再次浮現，利物浦領隊高普同曼城領隊哥迪奧拿，就聯手推動恢復每場換5人嘅措施。

哥迪奧拿表示：「咁做目的係要保護球員，數字已經說明一切，今季因肌肉勞損而出現嘅傷患比上季多出50%......點解全世界都仲係每場換5個人，但體能消耗最大嘅英超反而只可以換3個？」高普亦都話：「前列球隊提出呢個建議唔係諗住搵著數，而係我哋睇到個賽程，知道會非常難捱。不過我諗要轉返換5人係冇可能，因為根本唔夠票數，呢個係制度問題。」

英超每次修例，都要20隊當中最少14隊讚成，據英國《每日郵報》報道，8月份首次就換人名額投票，希望維持換5人嘅係9票讚成對11票反對，9月份第2次投票就輸得更多，消息指「Big6」係每場換5人嘅主要推動者，但其他球員認為咁做係有利陣容鼎盛嘅大球會，所以提出反對。

不過依家各隊都開始出現傷兵問題，「Big6」計劃再一次推動恢復換5人投票，而國際足協理事會(IFAB)已表明批准英超喺球季進行期間改例。