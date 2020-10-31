港超聯　外流小將升一隊　東方龍獅調兵更靈活

東方龍獅周六（21日）宣布將16歲「Project E」學員馬希偉(Timmy)提升至一隊，以應付「菁英盃」賽事，令現時陣中可調配的U22適齡小將增加至5位。

原本效力葡萄牙洛里什青年軍的馬希偉，因疫情關係返港後，一直隨東方龍獅青年軍訓練及比賽，八月亦更曾隨一隊跟操保持狀態。鑑於歐洲疫情依然嚴峻，Timmy決定暫延返回葡萄牙的計劃。這位年輕中場，上周已完成球員註冊，餘下賽事有望隨時候命。

Timmy對代表東方龍獅出戰本地頂級賽事充滿期待：「雖然因疫情滯留香港，但我都好希望把握今次機會表現自己。職業球隊的訓練強度、力量同速度，同青年軍始終有好大分別。跟住東方龍獅一隊練波嘅呢段日子，我更加感受到一眾師兄的專業，希望自己喺呢段時間多啲向佢哋學習，第時返到葡萄牙可以用返晌球場上。」

今屆菁英盃，東方龍獅原本有亞歷斯祖、鄭子森、奧利華及王力威4位U22適齡球員，Timmy加入戰團後，無疑令教練團在調兵遣將上有更大靈活性。另外，東方龍獅亦宣布巴西射手盧卡斯，已獲足總確認符合「超級外援」資格。