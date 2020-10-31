吳卓蔚獻首演　台中藍鯨反勝入決賽

台灣木蘭聯賽盃周六（31日）4強對決，香港女足門神吳卓蔚（阿Mi）代表台中藍鯨上演個人「地標戰」，最終球隊在先落後的情況下，下半場2分鐘內連追兩球反敗為勝，以2比1擊敗臺北熊讚，殺入台灣木蘭聯賽盃決賽。

過去一季台灣木蘭足球聯賽聯賽取得第2的台中藍鯨，於木蘭聯賽盃4強遇上聯賽第3的臺北熊讚。藍鯨今場開局佔盡主動權，上半場大部分時間將對手壓制於半場，首次正選上陣阿Mi，比賽初段用腳處理皮球，比用手的機會更多，進攻方面，身穿一身藍色戰衣的藍鯨，靠主力攻擊手包欣玄頻頻於左路發難，威脅對方後防，這位聯賽個人轟入21球的藍鯨頭號射手，先後靠個人突破和遠射，迫使熊讚門將作出多次撲救，可惜未能取得入球，雙方半場打成0比0回到更衣室。

換邊後，台中藍鯨繼續加強攻勢，可惜都無功而還，相反臺北熊讚多次趁藍鯨後防鬆懈，屢屢造出險情，56分鐘 ，熊讚主力前鋒蘇芯芸個人突破殺入禁區，可惜射門太正被「阿Mi」接實沒收。3分鐘後， 蘇芯芸積極逼搶，差點令準備傳球的「阿Mi」出現失誤。61分鐘，熊讚左翼梁凱柔，在一次看似毫無威脅的攻勢中，交出一記半傳半射，竟然無心插柳柳成蔭，皮球直飛遠柱死角後彈入，為上半場大部分時間處於捱打狀態的臺北熊讚，取得意外1比0領先優勢。失球後，「阿Mi」成功調整心態，處理角球的表現明顯有改善，而落後的藍鯨積極反撲，終於收到成效，81分鐘包欣玄搏到12碼，自己操刀射入，1分鐘後粘菁云禁區內撞射，為藍鯨奠定2比1勝局，成功殺入台灣木蘭聯賽盃決賽。