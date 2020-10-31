黃卓熙梁筠宜　分奪男女子百米飛人

新冠肺炎疫情下，香港田徑總會自1月19日香港田徑系列賽季前試賽後，終於10月31日再有賽事上演。「田徑測試賽2020」一連兩日於將軍澳運動場閉門舉行，黃卓熙和梁筠宜於首日分別贏得男女子百米第一。兩位百米飛人經歷「跑街歲月」後重返賽場都顯得相當興奮，二人期待今年再有賽事順利舉辦。

原定於10月10至11日上演的「田徑測試賽2020」早前因疫情反覆而押後，相隔9個月本地田徑好手終於在本周末重返賽場。運動員及在場人士須依足多項防疫措施，包括：徑項運動須隔線進行，每組最多只得4人；田項選手於等候時亦要佩戴口罩，保持至少1米社交距離，而記者亦要留在看台上拍攝及訪問。

女子100米是日只有6人出賽，20歲的梁筠宜在第3組以12秒36力壓其港隊隊友林穎彤衝線，總成績排第一名。男子100米方面，第3組的謝以軒、黃卓熙及何偉倫鬥得激烈，最終黃卓熙以10秒73榮獲「百米男飛人」殊榮。

「田徑測試賽2020」是梁筠宜自去年10月「第2屆全國青少年運動會」之後首個賽事整整一年沒有比賽，這位20歲女將笑言，「賽前緊張得坐車都睡不著覺，腦海不斷重覆想動作。」雖然比賽場地因防疫理由變得冷清，加上同組只得1位對手，令比賽壓力減少而影響表現，但她對是日整體發揮仍感滿意：「算滿意了！早前有很多場地限制，很難練到速耐力。頭60米都發揮到自己水準，但之後就開始無力了。」

早前康文署封場期間，跑手唯有轉場跑街，梁筠宜回想在城門谷運動場外狂奔的日子亦感無奈。曾在D3學界賽打破學界女子A Grade 100米紀錄的梁筠宜目前就讀理工大學副學士課程，她表示功課壓力加上疫情封場令自己訓練進度減慢：「街坊望住你跑，覺得自己就像動物園內的動物。其實跑馬路雙腳都花了很長時間適應，中間亦因此受傷，幸好無大礙，現在已回復每周4天訓練。原本今年自己的目標是跑進12秒內，唯有寄望明年。」

比起梁筠宜賽前的緊張，黃卓熙是日的心情是興奮和期待，他跑出10秒73，成績比年初在田徑測試賽成績更快。運動場重開後，黃卓熙表示訓練逐漸回復正常：「體院目前只容許全職運動員於院內訓練，我們在公眾運動場訓練就更注意衛生和保持社交距離。」他期望疫情受控之後會有更多賽事舉行：「以往一年會有4、5場比賽，但今年只得兩場，短期目標是重回PB（10秒56）。」

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