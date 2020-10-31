菁英盃　理文傑志對攻　互交白卷各得1分

兩雄雙遇，必有激戰，但不一定是入球保證。「菁英盃」A組第二輪分組賽，兩支上場皆大勝的球隊，理文和傑志周六（31日）於斧山道運動場激鬥。雙方在互有攻守之下，未能將機會轉化成入球，最後以0比0戰和，各取1分。

理文是役派去仗有好表現的張憙延和鄧匡延任左、右翼，支援被確認為「超級外援」的基華尼頓。傑志則續用上場連中三元的安永佳任中鋒，剛獲赴歐試腳機會的巴拉克與陳晉一亦正選登場。比賽以傑志的攻勢揭開序幕，8分鐘蘇沙長推直進，射門之際被對手及時解圍。2分鐘後，理文憑張憙延右路切入射門還以顏色，惟射門偏離目標。24分鐘，張憙延今次於右路主理罰球，直射繞過人牆被今仗復任正選的王振鵬沒收。29分鐘，巴拉克左路放長傳，畢頓尾柱接應施射斜出。43分鐘，又是張憙延右路發難，推過兩名守衞傳向尾柱，基華尼頓射門給王振鵬擋出，兩軍半場互無紀錄。

下半場初段兩軍繼續拳來腳往，52分鐘杜馬思接應基爾頓傳中施頂僅僅偏離門框。1分鐘之後，基華尼頓右路熨射被王振鵬飛撲擋出。傑志換入加維蘭增強攻力，其後陳晉一罰球操刀，門將陳嘉豪已來不及反應，但射門卻中楣彈出。雙方其後陷入拉鋸，77分鐘加維蘭接應角球頭槌攻門，又告頂斜。2分鐘後，蘇沙施展倒掛，同未能考驗陳嘉豪。88分鐘，陳晉一帶入禁區，加維蘭盡最後努力埋門，仍然未能轉化為入球。最終兩軍踢足90分鐘都未能分出勝負，握手言和，各取1分。

傑志後衞羅梓駿賽後評球隊表現理想，但埋門一腳欠奉致未能鎖定勝局。他對自己第50次代表傑志上陣感開心，並期望未來有更多個50場。「羅梓」又指球場草地質素影響發揮：「睇落好綠，但有啲位都凹凸不平，好多波都到預計唔到。」

總監兼總教練朱志光稱，球場闊度偏短局限球隊發揮，亦指加維蘭和蘇沙的配合理想。「朱Sir」又讚揚小將趙聡悟下半場換入表現積極：「出嚟20分鐘，4腳波有3腳都有威脅，都開心見到佢帶得生啲波。」

理文隊長顏樂楓則對0比0賽果感滿足：「戰術上作出咗調配，最終都得到滿意賽果，繼續保持喺榜首都相當高興。」助教曾昭達表示，球員發揮不及上場大勝，當然兩場對手有很大分別，而且今場亦派出部分少踢的球員出場，故賽果屬合理。他又透露外援尼迪利回港後已完成隔離，但因狀態未足無緣上陣，而上場有好表現的梁嘉恆因有小傷，教練團不想冒險，因此今場將其收起。